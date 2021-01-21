2021/01/21 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني: ندعم العراق في مواجهة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني: ندعم العراق في مواجهة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).