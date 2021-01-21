2021/01/21 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر مغرداً: لن نسمح بعودة المفخخات والأحزمة الناسفة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر مغرداً: لن نسمح بعودة المفخخات والأحزمة الناسفة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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