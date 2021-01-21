وزير الخارجية السعودي: تنسيق متواصل بين السعودية والعراق أمنيا واقتصاديا

2021/01/21 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، ان هناك تنسيقاً متواصلاً بين السعودية والعراق أمنيا واقتصاديا.وذكر في مقابلة مع قناة العربية، تابعتها (بغداد اليوم)، "استقرار العراق عنصر أساسي لاستقرار المنطقة والأمن العربي">واضاف ان "حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تقوم بأعمال قوية لبناء المؤسسات العراقية".واردف ان "السعودية والعراق تمتلكان فرصا للتكامل".ونبه الى ان هناك "تنسيقاً متواصلاً بين السعودية والعراق أمنيا واقتصاديا".

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