الدفاع المدني: اندلاع حريق ’’كبير’’ في العاصمة بغداد

2021/01/21 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، 21 كانون الثاني، 2021، اندلاع حريق ’’كبير’’ في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل عدداً من المخازن العملاقة في منطقة شارع الظلال قرب صندوق الاسكان".

واضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت في جانب بغداد الرصافة للسيطرة و اخماد الحادث باشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

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