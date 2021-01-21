محلل سياسي لـ / نينا / : تفجير اليوم .. خرق امني وليس استخباريا ..ومحاولة لاثبات الوجود بعد الخسائر الكبيرة

2021/01/21 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المحلل السياسي عباس الياسري ان : عملية اليوم الارهابية خرق امني وليس استخباريا.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : التفجيرات الارهابية التي وقعت اليوم في بغداد تعتبر خرقا امنيا وليس استخباراتيا حيث سبق وان قدمت احدى الاجهزة الاستخباراتية معلومات عن تحرك بعض خلايا التنظيمات الارهابية النائمة للقيام باعمال ارهابية في مركز بغداد مستغله الهدوء والاستقرار الامني الذي حظيت به العاصمة منذ سنوات . واوضح الياسري ان : العملية الارهابية هي لاثبات الوجود بالنسبة لهذه الجماعات الارهابية التي منيت بخسائر كبير .مستبعدا عودة الارهاب بشكل كبير .واضاف انه : لا يمكن اعتبار التفجير تصفية حسابات اقليمية ودولية لان المشهد الاقليمي والدولي بعد تنصيب الرئيس الامريكي الجديد بايدن هو في حالة ترقب للقادم ولم تدخل بعد مرحلة تصفية الحسابات ./انتهى3

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