المملكة المتحدة تدين الهجوم الارهابي ..مؤكدة مواصلة دعمها للعراق في حربه ضد الارهاب

2021/01/21 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دان سفير المملكة المتحدة / ستيفن هيكي / الهجوم الارهابي الذي وقع اليوم في بغداد .وقال في تغريدة له ان : المملكة المتحدة تقف الى جانب الشعب العراقي والحكومة في حربهم ضد الارهاب .واكد هيكي مواصلة الدعم لقوات الامن العراقية بما في ذلك من خلال التحالف الدولي./انتهى3

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