الفياض: قواتنا لن تسمح للإرهاب استباحة مدننا مرة أخرى

2021/01/21 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس هيئة الحشد الشعبي الاستاذ فالح الفياض في بيان له اليوم الخميس، التفجير الارهابي المزدوج الذي طال العاصمة بغداد....

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