 كتائب حزب الله: شعبنا لن يركع ويصر على إخراج القوات الأمريكية

2021/01/21 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتائب حزب الله في العراق اليوم الخميس في بيان لها اليوم الخميس، ان محور الشر مازال يعمل على مخطط تركيع شعبنا العراقيّ الأبيّ، الذي يصر على إخراج...

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