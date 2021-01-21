ادانات اقليمية ودولية لتفجيري بغداد الدمويين.. من المستفيد؟

2021/01/21 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجيرا بغداد الداميان احدثا موقفا موحدا داخليا وعالميا ضد الارهاب.وان كانت التحليلات حول التوقيت والاهداف حملت اكثر من رسالة بشأن من المستفيد من هكذ...

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