فدعم: عودة العمليات الانتحارية إنذار خطر يهدد بعودة الارهاب

2021/01/21 | 20:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن كتلة عراقيون حسن فدعم:

عودة العمليات الانتحارية والتفجيرات انذار خطر يهدد بعودة الارهاب مالم يتم تحديث الخطط والقوات الأمنية

لم تعد الخطط التقليدية وقطع الطرق ونشر السيطرات تجدي نفعاً.

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