واشنطن تدين وبشدة تفجيري بغداد

2021/01/21 | 20:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، التفجيرات الارهابية التي طالت العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الولاياتُ المتحدة تدين بِشدةٍ الهُجوم الإنتحاري الذي وَقَعَ في ساحةِ الطيران في بغداد هذا اليوم والذي أسفرَ عن إزهاقِ أرواحٍ وإصابةِ العشرات مِن المدنيين العراقيين الأبرياء.

وأضافت: إنّ هذا الإعتداء هو عملٌ جبانٌ ومُشين يؤكّدُ مخاطرَ الإرهاب والتي لا يزال يواجهها الملايين مِن العراقيين، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا، وآملة في الشفاء العاجل للجرحى.

PUKmedia عن اعلام السفارة الامريكية

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