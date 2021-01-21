المرور العامة توجه دعوة بشان طباعة لوحات المركبات

2021/01/21 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

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اكدت مديرية المرور العامة، الخميس، طباعة جميع لوحات المركبات ، داعية اصحابها لمراجعة مجمعات التسجيل.

وذكر بيان صادر عن قسم العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة، اليوم (21 كانون الثاني 2021)، ان "السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل حسين ) الدعوة للأخوة المواطنين لمراجعة مجمعات التسجيل لأستلام وتثبيت لوحات مركباتهم كون جميع اللوحات قد تم طباعتها".

واضاف البيان، ان مدير المرور العام اكد انه "في حالة مراجعة المواطنين لمجمعات التسجيل واشعارهم بان لوحات مركباتهم غير مطبوعة عليهم التوجه لسيادته او لمدير الموقع ليتسنى لنا اجراء اللازم".

ا.ح

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