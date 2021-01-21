تصوير فيلم عن طيار روسي قُتل في سوريا

2021/01/21 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت المرحلة الأخيرة من تصوير فيلم “السماء” السينمائي عن الطيار الروسي، أوليغ بيشكوف، من مدينة ليبيتسك الروسية والذي قضى نحبه في سوريا.

وسيعرض الفيلم عام 2021 في دور السينما الروسية.



صرحت بذلك المتحدثة باسم شركة “تري إكس ميديا” السينمائية الروسية، أناستاسيا تريتياكوفا لوكالة “تاس” الروسية.

وقالت إن” فريقنا السينمائي أنهى تصوير الفيلم في موطن الطيار ليبيتسك.



وجرى قبل ذلك التصوير في قاعدة حميميم الجوية الروسية بسوريا وموسكو والقرم.

وأضافت أن الفيلم تم تصويره بدعم من وزارة الدفاع الروسية.



وقام الممثل، إيغور بيترينكو، بأداء دور الطيار العسكري.

يذكر أن المقدم الطيار، إوليغ بيشكوف، قُتل في سوريا في 24 نوفمبر عام 2015 بعد أن أسقطت مقاتلة تركية قاذفته “سو – 24” في أجواء سوريا.

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