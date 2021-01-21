2021/01/21 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مسؤول أمني عراقي رفيع تنظيم داعش بالوقوف وراء الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف منطقة تجارية مكتظة وسط بغداد الخميس وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير "ساحة الطيران" الدامي.. مسؤول أمني عراقي يكشف الجناة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير "ساحة الطيران" الدامي.. مسؤول أمني عراقي يكشف الجناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).