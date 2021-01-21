الحشد الشعبي يدخل حالة “الانذار القصوى” في 3 محافظات

2021/01/21 | 20:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كركوك

اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس، اعلان حالة الانذار القصوى في 3 محافظات.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قطعات الحشد الشعبي المنتشرة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين دخلت حالة الانذار القصوى بناءا على تعليمات العمليات عقب الهجوم الارهابي الذي استهدف الابرياء في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد”.

واضاف الحسيني،ان” اعلان حالة الانذار القصوى في المحافظات الثلاث ياتي من اجل تشديد الاجراءات وتامين كل المواقع المهمة خاصة التي تشهد كثافة في الوجود البشري من اجل افشال اي محاولة اجرامية يراد منها اعادة ذات السيناريو الارهابي مؤكدا بان كل المدن والقرى المحررة مؤنة من خلال الاطواق المتعددة بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية”.

وكانت بغداد تعرضت الى هجومين ارهابين باحزمة ناسفة ما ادى الى سقوط اكثر من 100 شهيد وجريح”.انتهى 25 ف

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