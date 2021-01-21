الصدر يغرد بشأن تفجيري الطيران: لن نسمح بعودة المفخخات والأحزمة الناسفة

2021/01/21 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الخميس، بشأن حادثة تفجيري ساحة الطيران.

وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، "روحي فداء للوطن، ولن نسمح للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة أن تعود".

وأضاف، "كلنا جنود مجندة..



سواء أكان ذلك فعل الإهابيين أم المحتلين أم الخارجين أم الفاسدين، فوطننا أغلى من كل شيء".

واختتم الصدر تدوينته بوسم "سلاماً موطني".

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