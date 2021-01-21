مدرب أرجنتيني مرشح لتعويض زيدان في ريال مدريد

2021/01/21 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أفادت النسخة الأرجنتينية من صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، بأن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو مرشح لتدريب ريال مدريد في الفترة المقبلة.

ويرتبط النادي الملكي بإمكانية التخلي عن خدمات زيدان في نهاية الموسم الجاري بعدما ودع الفريق مسابقة السوبر الإسباني وخرج من كأس ملك إسبانيا بطريقة مهينة على يد فريق درجة ثالثة مساء الأربعاء.

وشددت الصحيفة نقلاً عن شبكة إي إس بي إن،" الارجنتيني جالاردو الذي يدرب فريق ريفر بليت الأرجنتيني حالياً هو المرشح الأوفر حظاً لتدريب الميرينجي في الفترة القادمة".

جالاردو البالغ من العمر 45 عاماً تواجد من قبل في مفكرة بحث برشلونة لتولي تدريب الفريق، لكن الصفقة لم تصل لطريق النور.

ولم يسبق لجالاردو التدريب في أوروبا حيث يتواجد في مقعد مدرب ريفر بليت منذ حزيران 2014 وحتى الآن، مع العلم أنه درب فريق ناسيونال الأوروجواياني في بداية مشواره التدريبي.

ويرتبط مارسيلو جالاردو بعقد مع ريفر بليت يصل لخط النهاية في آخركانون الاول 2021.

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