بغياب الهداف.. الجوية يعلن قائمة الفريق لقمة الشرطة

2021/01/21 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف المكتب الاعلامي لنادي الجوية اليوم الخميس ( 21 كانون الثاني 2021)، عن قائمة الفريق للقاء القمة يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداداد اليوم)،إن" قائمة الفريق تألفت من، فهد طالب ومحمد صالح وسيف كريم، وللدفاع، احمد ابراهيم، سامح سعيد، ميثم جبار، علي كاظم، مصطفى معن، محمد الباقر، حسن رائد، وللوسط، محمد علي عبود، كرار نبيل، كرار علي بري، علي محسن، شريف عبد الكاظم،ابراهيم بايش، حسين جبار، ليما مابيدي، وللهجوم، حمادي احمد، أمجد راضي، محمد قاسم نصيف، عباس جاسم".

واضاف،" ويغيب عن القائمة هداف الفريق أيمن حسين بسبب البطاقات الملونة".

يشار الى أن اللقام سيقام يوم غد الجمعة في الساعة السابعة و45 دقيقة، في ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز.

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