خبير امني لـ / نينا / : تنظيم داعش استغل انشغال الاجهزة الامنية بابقاء المنطقة الخضراء امنة للوصول لقلب العاصمة 

2021/01/21 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال مستشار المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات عماد علو ان تفجيري اليوم الارهابيين في ساحة الطيران وسط بغداد هما اسلوب واضح لتنظيم داعش الارهابي.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : التفجيرين الانتحاريين هما من اساليب تنظيم داعش الارهابي واختياره المكان بسبب اكتظاظ المنطقة بالسكان والكسبة من الفقراء والعمال باجور يومية اضافة لميزتها الجغرافية لقربها من المقار الحكومية والمنطقة الخضراء.واضاف علو ان : التنظيم الارهابي اراد بهذا العمل ارسال رسائل متعددة بانه لازال موجودا ومؤثرا في الساحة العراقية وانه قادر على الوصول الى قلب العاصمة .واوضح ان : العملية لابد ان تثير قلق دول التحالف المضاد لتنظيم داعش والدول الاقليمية والتي طالها سابقا الارهاب وسيطالها ان لم تتخذ الاجراءات في دعم الجهد الاستخباري العراقي والعسكري والامني في الداخل العراقي للتصدي لداعش الارهابي .وبين علو ان : الاجراءات التي اتخذت سابقا كانت موجهة بشكل كبير حول خلايا الكاتيوشا لحماية المنطقة الخضراء ولكن تنظيم داعش استطاع استثمار هذا الانشغال في التفكير وتوجيه الانظار نحو ابقاء الخضراء امنة وتمكن ممن الوصول الى قلب العاصمة./انتهى3

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