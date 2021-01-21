اللواء يحيى رسول: سنلاحق كل من خطط وسهل عمل منفذي التفجير الارهابي

2021/01/21 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان الاجهزة الامنية ستلاحق كل من خطط وسهل عمل منفذي التفجير الارهابي .وقال رسول في تصريح متلفز:"ان القائد العام للقوات المسلحة يعتزم اجراء تحقيق قوي وجدي , مضيفا كانت لدينا معلومات حول محاولة استهداف العاصمة".وبين " ان الخرق الامني سببه تقصير بوصول المعلومة الاستخبارية بشكل دقيق ,مشير الى ان هناك هجمة من الشائعات بعد التفجير تهدف لارباك المواطنين ".واضاف:"ان المجاميع الارهابية تعمل بخلايا خيطية لا يعلم افراد احداها بالاخرى "./انتهى2

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