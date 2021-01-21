دياب يستنكر التفجيرين الإرهابيين في بغداد

2021/01/21 | 20:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعرب فيه عن استنكاره للتفجيرين الإرهابيين اللذين ح...

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