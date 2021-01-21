بالصور.. اندلاع حادث حريق كبير داخل ثلاث مخازن عملاقه وسط بغداد

2021/01/21 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة، اليوم الخميس، لاخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ثلاث مخازن عملاقه في منطقة شارع الضلال قرب صندوق الاسكان.

وقال بيان للمديرية تلقت “تقدم” نسخة منه، انه ” امر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة تستنفر لاخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ثلاث مخازن عملاقه في منطقة شارع الضلال قرب صندوق الاسكان المخزن المحترق الاول يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية بمساحة 800 متر والمخزن الثاني يحتوي على كميات ضخمة من مادة اللباد سريعة الاشتعال والمخزن الثالث يحتوي على كميات ضخمة لخزن وتجارة مادة معسل الأرگيلة”.

واضاف البيان، “كذلك تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وانقاذ معرض الأمين للسيارات الذي يحتوي على اكثر من 75 سيارة مركونة ومعرض للدرجات النارية مجاور يحتوي على اكثر من 300 دراجة نارية وبضائع متنوعة اخرى”، لافتة الى “مشاركة اكثر من 40 فرقة وعجلة اطفاء وصلت إلى موقع الحادث بغضون دقائق واشتبكت مع النيران وابعدتها خطرها عن ما يجاورها من شواغر ومخازن مملؤة بالبضائع ومازالت عمليات الاخماد تجريها فرق الدفاع المدني للوصول الى للسيطرة الكاملة على النيران والاخماد التام للحريق”.

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