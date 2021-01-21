الصدر: لن نسمح للارهاب والتفجير والمفخخات والاحزمة الناسفة ان تعود

2021/01/21 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اننا لن نسمح للارهاب والتفجير والمفخخات والاحزمة الناسفة ان تعود.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “فكلنا جنود مجندة..



سواء اكان فعل الارهابيين ام المحتلين ام الخارجيين ام الفاسدين”.

وادناه نص التغريدة:-

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