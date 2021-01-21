لاغالب ولامغلوب بين نفط ميسان ونفط البصرة

2021/01/21 | 20:59 - المصدر: سفن سكاي

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انتهت مباراة الديربي النفطي مساء اليوم الخميس بين نفط ميسان ونفط البصرة بالتعادل الايجابي 1-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب ميسان الدولي لصالح الجولة 15 من دوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول انتهى سلبي النتيجة والاداء , وتغير مستوى الفريقين في الشوط الثاني ليفتتح ابناء ميسان التسجيل عند الدقيقة (66) بتسديدة صاروخية من قبل اللاعب مهيمن عبد الجبار , وقبل ان يطلق الحكم صافرة الختام عدل حيدر سالم النتيجة لنفط البصرة برأسية اسكنها الشباك في الدقيقة (88).

بهذه النتيجة حل نفط ميسان في المركز السابع برصيد 22 نقطة , فيما بات نفط البصرة في المركز 17 برصيد 14 نقطة.

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