تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

2021/01/21 | 21:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، بأكثر من توقعات المحللين، مع استمرار تزايد إصابات كورونا وإجراءات الإغلاق المتعلقة به.

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