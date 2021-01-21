2021/01/21 | 21:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممتاز العراقي.. نفط ميسان يتعادل مع نفط البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 21:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الممتاز العراقي.. نفط ميسان يتعادل مع نفط البصرة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الممتاز العراقي.. نفط ميسان يتعادل مع نفط البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).