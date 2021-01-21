المرجع السيستاني يدين تفجير بغداد

2021/01/21 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، التفجير الارهابي الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى في الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، داعيا "الأجهزة الأمنية المختصة الى أن تكثّف من جهودها وتبذل مزيداً من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الاعداء المتربصين بهذا الشعب المظلوم".

وجاء في نص البيان :

بيان صادر من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في إدانة التفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران

بسم الله الرحمن الرحيم

(انا لله وإنّا إليه راجعون)

مرة أخرى استهدف الارهابيون المتوحشون تجمعاً من المدنيين الابرياء بتفجير مزدوج في ساحة الطيران ب‍بغداد العزيزة، مما أدّى الى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، في مشهد فظيع يؤلم كل ذي ضمير حيّ.

وإننا إذ نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة الى ذوي الشهداء الكرام ونتضرع الى الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ندعو الأجهزة الأمنية المختصة الى أن تكثّف من جهودها وتبذل مزيداً من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الاعداء المتربصين بهذا الشعب المظلوم الذي يعاني من جوانب شتى، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

7 /جمادى الآخرة/ 1442 هـ

PUKmedia اعلام مكتب السيد السيستاني

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