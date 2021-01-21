مديرية المرور توجه نداءً لأصحاب المركبات

2021/01/21 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجهت مديرية المرور العامة ،اليوم الخميس، دعوة للمواطنين لاستلام وتثبيت لوحات مركباتهم.

وذكرت المديرية في بيان ان ”مديرها العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين وجه الدعوة للمواطنين لمراجعة مجمعات التسجيل لأستلام وتثبيت لوحات مركباتهم كون جميع اللوحات قد تم طباعتها”.

واكد مدير المرور، بأنه”في حالة مراجعة المواطنين لمجمعات التسجيل واشعارهم بان لوحات مركباتهم غير مطبوعة عليهم التوجه له او لمدير الموقع ليتسنى لنا اجراء اللازم”.

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