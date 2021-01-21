رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يهاتف الكاظمي وممثل المرجع السيستاني في بيروت

2021/01/21 | 21:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية، وتابعها "ناس" (21 كانون الثاني 2021)، إنه "أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي مستنكرا، باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني، التفجير الارهابي المزدوج الذي استهدف المدنيين في العاصمة العراقية بغداد، مقدما التعازي بالشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى".

واضافت، "كما اجرى الرئيس بري اتصالا هاتفيا بممثل المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف، مستنكرا الجريمة الارهابية البشعة، ومعزيا بالشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل".

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