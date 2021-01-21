الدولار الأمريكي يواصل الهبوط عالمياً لليوم الثالث على التوالي

2021/01/21 | 21:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره عالمياً لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات الخميس، بعد بيانات اقتصادية.

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