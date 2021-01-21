التعادل الايجابي يحسم مواجهة نفطي ميسان والبصرة

2021/01/21 | 21:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة نفط ميسان امام نفط البصرة اليوم الخميس.

واقيمت المواجهة على ملعب ميسان لحساب مباريات الاسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وافتتح نفط ميسان التسجيل في الدقيقة 66 عن طريق عبد المهيمن جبار، فيما سجل حيدر سالم هدف التعديل لنفط البصرة عند النقطة 88.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث وصل نفط ميسان الى النقطة 22 في المركز الحادي عشر، بينما بلغ نفط البصرة النقطة 14 في المركز السابع عشر.



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