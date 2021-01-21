الصحة تعلن آخر تطورات حالة المصابين في ’تفجيري الطيران’

2021/01/21 | 21:35 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، آخر تطورات الحالة الصحية لجرحى تفجيري ساحة الطيران، مشير...

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