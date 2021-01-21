2021/01/21 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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الناتو يدين تفجيري "الباب الشرقي" ويؤكد التزامه بدعم العراق في محاربة الإرهاب

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