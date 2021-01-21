سورجي يبارك الذكرى الـ 18 لتأسيس موقع PUKmedia

2021/01/21 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني الذكرى السنوية الـ18 لتأسيس الموقع الرسمي للإتحاد الوطني الكوردستاني PUKmedia.

وقال سورجي في برقية تهنئة أرسلها لكوادر الموقع: أتقدّم باسمي ونيابةً عن أعضاء وكوادر مركز تنظيمات 20 قره جوغ بأصدق آيات التهاني الى جميع العاملين في موقع PUKmedia في الذكرى الـ18 لتأسيسه، مبيناً ان تأسيس الموقع جاء في فترة زمنية عصيبة مرّت بها المنطقة تزامناً مع التقلبات السياسية التي حدثت آنذاك، إلا أن PUKmedia استطاع وبامكانياته الإعلامية والمهنية أن يوفر البيئة الإعلامية الرصينة لجميع الأحداث دون تهميش طرف على حساب آخر.

ويضيف سورجي: ان PUKmedia يمثل منبراً حراً لجميع الأصوات والطوائف والأديان بعيداً عن الخلفيات المذهبية والعرقية وهو نهج يؤمن به الإتحاد الوطني الكوردستاني بتقبّل الرأي والرأي الآخر، بالتعلم من الرئيس الراحل مام جلال.

وختم سورجي برقيته بتقديم الشكر والعرفان لجميع العاملين في الموقع لتغطيتهم جميع فعاليات ونشاطات مركز تنظيمات 20 قره جوغ بعد افتتاحه في الفترة الأخيرة.

PUKmedia المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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