بغداد: حريق كبير في مخازن عملاقة بجانب الرصافة

2021/01/21 | 21:41 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اندلاع حريق كبير بمخازن عملاقة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (21 كانون الثاني 2021)، انه" بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة لاخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ثلاثة مخازن عملاقة في منطقة شارع الظلال قرب صندوق الاسكان".

واضاف البيان، ان "المخزن المحترق الاول يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية بمساحة 800 متر والمخزن الثاني يحتوي على كميات ضخمة من مادة اللباد سريعة الاشتعال والمخزن الثالث يحتوي على كميات ضخمة من مادة معسل الأرگيلة".

واوضح، ان" فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وانقاذ معرض الأمين للسيارات الذي يحتوي على اكثر من 75 سيارة مركونة ومعرض للدرجات النارية مجاور يحتوي على اكثر من 300 دراجة نارية وبضائع متنوعة اخرى".

واشار الى "مشاركة اكثر من 40 فرقة وعجلة اطفاء وصلت إلى موقع الحادث".

ا.ح

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