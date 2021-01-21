تغييرات أمنية ببغداد وعراقيون يوقدون الشموع في موقع الهجوم الارهابي

2021/01/21 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان ذكرت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي اجرى عددا تغييرات في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية الهجوم الانتحارى الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد .فيما خرج العراقيون بشكل تضامني حزين واوقدوا الشموع في مساء اليوم عند موقع التفجيرين الارهابيين في سوف البالة ببغداد .واشارت إلى أن […]

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