كواليس صناعة Soul

2021/01/21 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلطة مميزة من الموسيقى والرسوم المتحركة كانت السر في نجاح فيلم Soul..فكيف تمت صناعته؟ شاهد هذه الحلقة واكتشف

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