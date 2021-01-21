2021/01/21 | 21:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد كرة السلة يقرر فرض غرامة مالية قدرها 250 الف دينار على كل لاعب تخلف عن حضور تدريبات المنتخب الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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