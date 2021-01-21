كاظم الساهر يعزي ضحايا تفجيري ساحة الطيران

2021/01/21 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عزى الفنان كاظم الساهر، الخميس، ضحايا تفجيري ساحة الطيران في العاصمة بغداد.

وقال الساهر في بيان له، طالعه "ناس" (21 كانون الثاني 2021): "ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى أسر ضحايا تفجير ساحة الطيران في بغداد، نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته و يشفي الجرحى.



إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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