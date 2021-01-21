أمين عام الأمم المتحدة يوجه دعوة للحكومة العراقية بشأن تفجير بغداد

2021/01/21 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداددعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، الحكومة العراقية إلى تحديد هوية من يقف وراء التفجير الانتحاري الذي ضرب ساحة الطيران وسط بغداد.وذكرت الام المتحدة ان غوتيريش، عبر عن ادانته التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف العاصمة بغداد، معرباً عن تعازيه للعراق حكومة وشعباً.ودعا الامين العام للامم المتحدة الحكومة العراقية إلى "تحديد هوية من يقف وراء تفجير اليوم وتقديمهم للعدالة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، الحصيلة النهائية للتفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.ونقلت قناة العراقية الإخبارية، عن وزير الصحة حسن التميمي قوله، إن "حصيلة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد ارتفعت إلى 32 شهيداً و110 جرحى".وأضاف التميمي أن "المستشفيات بقيَ فيها حاليا 36 جريحاً فقط يتلقون العلاج، ولم يستشهد أي جريح في مؤسساتنا الصحية".

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