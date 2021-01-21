حلف شمال الأطلسي يدين تفجير بغداد

2021/01/21 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أدان حلف شمال الأطلسي، الخميس، 21 كانون الثاني، 2021، التفجير المزدوج الذي حدث اليوم في العاصمة بغداد.

وقال الحلف في بيان أنه "يدين الهجمات في بغداد ويؤكد التزامه بدعم العراق في محاربة الإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، الحصيلة النهائية للتفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قناة العراقية الإخبارية، عن وزير الصحة حسن التميمي قوله، إن "حصيلة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد ارتفعت إلى 32 شهيداً و110 جرحى".

وأضاف التميمي أن "المستشفيات بقيَ فيها حاليا 36 جريحاً فقط يتلقون العلاج، ولم يستشهد أي جريح في مؤسساتنا الصحية".

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