2021/01/21 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن اندلاع حريق اخر داخل سوق مريدي في 7 محال تجارية لبيع الملابس .وأضاف في تصريح لـ / نينا / :"ان فرق الدفاع المدني باشرت باخماد الحريق"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق بسوق مريدي بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق بسوق مريدي بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).