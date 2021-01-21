المرجع النجفي يستنكر تفجيرات العاصمة ويدعو الأجهزة الأمنية للكشف عن محرك ومنفذ الجريمة

2021/01/21 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ استنكر المرجع الديني بشير النجفي التفجيرين الارهابيين اللذين طالا الأبرياء في وسط بغداد ، داعياً الأجهزة الأمنية للكشف عن محرك ومنفذ الجريمة.وجاء في نص بيان المرجع النجفي “ نحن إذ نستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي البشع نعزي ذوي الشهداء وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل إنه سميع مجيب، علينا أن نستنهض النفوس الخيرة من أبناء الشعب العراقي المظلوم وبالأخص الأجهزة الأمنية المخلصة وندعوهم إلى التفاني بالسعي في الكشف عن المحرك والمنفذ لهذه الجريمة لنتمكن من الحيلولة دون تكرارها.واضاف “ لا شك أن على كل فرد من شعبنا العراقي المظلوم التعاون مع الجهات الأمنية”./انتهى.

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