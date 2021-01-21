4 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين كردستان الايرانية والدول المجاورة

2021/01/21 | 21:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة كردستان (غرب ايران)، يوم الخميس، ان حجم التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية الرسمية للمحافظة بلغ ق...

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