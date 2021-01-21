2021/01/21 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان الامين العام للامم المتحدة انطونيوغوتيريش، اليوم الخميس، التفجيرات الارهابية التي وقعت في بغداد اليوم.

ودعا غوتيريش في بيان صحفي، “الحكومة العراقية لتحديد الجهة التي تقف وراء الجريمة”.

من جانبه دان حلف الناتو ماحدث اليوم في بغداد من تفجيرات ارهابية.

واكد الحلف في بيان له “التزامه بدعم العراق في مكافحة الارهاب”.

التالي

منذ ساعتين

بومبيو يعدّ الأيام المتبقية لانتخابات 2024

منذ 3 ساعات

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبرص

منذ 4 ساعات

تمديد الإغلاق التام في لبنان حتى ٨ شباط المقبل بسبب كورونا

منذ 6 ساعات

مسؤول فرنسي يرجح إغلاق عام ثالث في البلاد بسبب إصابات كورونا

منذ 6 ساعات

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الفلبين

منذ 12 ساعة

بايدن يبحث مبكراً الملف الإيراني مع حلفاء أجانب

منذ 13 ساعة

بوش: بايدن كان المُرشح الوحيد القادر على هزيمة ترامب

منذ 24 ساعة

تركيا تطلق عملية “أرن 2” ضد “العمال الكردستاني في ديار بكر

منذ يوم واحد

“تويتر” ينقل حساب ترامب إلى بايدن

منذ يوم واحد

بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الابيض

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة وحلف الناتو يدينان تفجيرات بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة وحلف الناتو يدينان تفجيرات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).