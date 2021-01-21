المرور تعلن طباعة جميع لوحات المركبات

2021/01/21 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، اكمال طباعة جميع لوحات المركبات.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “على اصحاب المركبات مراجعة مجمعات التسجيل لتسلم اللوحات وتثبيتها واذا ما تم اشعار اي مواطن بعدم وجود لوحات عجلته او انها غير مطبوعة فعليه التوجه الى مدير الموقع مباشرة”.

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