2021/01/21 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان البابا فرنسيس التفجيرات التي وقعت صباح اليوم الخميس في ساحة الطيران ببغداد، قائلا إنها "عمل وحشي لا معنى له".

وفي برقية حملت توقيع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قال الحبر الأعظم إنه شعر "بحزن عميق للغاية لدى تلقي نبأ الهجمات التفجيرية".وذكرت البرقية أنه "في معرض إدانته لهذا العمل الوحشي الأخرق"، يصلي البابا "من أجل الضحايا المتوفين وعائلاتهم، ومن أجل المصابين، ولأجل أفراد أعمال الطوارئ المتواجدين هناك".

وأبدى البابا ثقته بأن "الجميع سيواصلون العمل للتغلب على العنف بالإخاء والتضامن والسلام"، واختتم بطلب "بركة الله العلي لأجل هذه الأمة وشعبها".وشهدت بغداد، اليوم الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا يدين تفجيرات بغداد ويصفها بـ'الوحشية') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا يدين تفجيرات بغداد ويصفها بـ'الوحشية') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).