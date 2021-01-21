الناتو يدين تفجيري 'بغداد' ويؤكد التزامه بدعم العراق في محاربة الإرهاب

2021/01/21 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان حلف الناتو، الخميس، التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة بغداد، اليوم، مؤكداً التزامه بدعم العراق.

وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "حلف الناتو ادان التفجيرين الإرهابيين في الباب الشرقي وأكد التزامه بدعم العراق في محاربة الإرهاب".

وشهدت بغداد، اليوم الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

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