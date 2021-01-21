مكتب القائد العام يوضح بشان الاجراءات الامنية الجديدة في بغداد

2021/01/21 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الخميس، على وجود حاجة لاجراء مراجعة أمنية في العاصمة بغداد، نافيا ما تردد بشأن عودة الأجهزة الأمنية إلى نصب السيطرات وإغلاق الطرق بالحواجز الكونكريتية.

وذكر رسول في متصريح متلفز تابعه NRT عربية، إن "عملية أمنية كانت جارية في الكرخ وتوفرت لدينا معلومات عن وجود محاولة لإستهداف بغداد، لكن الارهابيين استشعروا خطر وصول القوات الأمنية إليهم ونفذوا جريمتهم".

وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بفتح تحقيق فوري وفي حال ثبوت مقصرية جهة امنية معينة سيتم اتخاذ اجراءات محاسبة مشددة".

واوضح، أن "الجهد الاستخباري ناجح وينجح بضرب الإرهاب يوميا، وتم القضاء في اخر العمليات في ديالى على 42 ارهابيا بينهم قيادات".

ودعا رسول المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء ماتقوله الشائعات التي تحدثت عن هجمات اخرى محتملة".

وتابع، انه "نحتاج إلى مراجعة امنية في العاصمة بغداد، ويجب ان تتوحد الرسالة الامنية والاستخبارية وتتوزع على بقية الاجهزة الامنية، ويجب عدم أهمال أية معلومة تصل للأجهزة الاستخبارية وربما معلومة واحدة تصل لمستوى القيام بعمل ارهابي".

واشار الى ان "الاجهزة الامنية مستنفرة وتسيطر على الوضع، ولن نعود لنصب السيطرات واغلاق الطرق بالحواجز الكونكريتية في الشوارع، ونحتاج إلى جهد استخباري أعلى".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا قد استبعد في وقت سابق تكرار التفجيرات التي وقعت اليوم في ساحة الطيران وسط بغداد، مؤكدا عدم وجود إجراءات مرتقبة تقيد حرية الحركة أو تقطع الطرق.

ا.ح

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