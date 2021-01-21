2021/01/21 | 22:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان الأمين العام للأمم المتحدة

بشدّةٍ التفجير الانتحاري المزدوج الذي

استهدف مدنيين في سوقٍ ببغداد

اليوم. معربا عن خالص تعازيه لأُسر

الضحايا ولحكومة وشعب العراق.





وناشد الأمين العام من خلال بيان من

ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تدين تفجيرات العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تدين تفجيرات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).